Palermo, ampliamento per il cimitero di Santa Maria di Gesù

Lagalla firma un decreto per 900 loculi e 700 fosse

PALERMO – Verrà ampliato il cimitero di Santa Maria di Gesù. Il sindaco Roberto Lagalla, con i poteri di commissario per l’emergenza cimiteriale a Palermo, ha approvato una variante allo strumento urbanistico vigente. Lo ha fatto con un decreto in attuazione di un progetto curato dalla stessa Amministrazione. L’area interessata, di proprietà comunale, è quella del parcheggio. La spesa è di quattro milioni. Il decreto definisce l’intervento “urgente, al fine del superamento dell’emergenza sanitaria”.

Il timing

Per il sindaco Lagalla “si conta di andare in gara nei primi mesi del 2024. Verranno realizzati 900 loculi fuori terra e 700 fosse in campi di inumazione”. “Dopo aver azzerato l’emergenza sepolture al cimitero dei Rotoli – dice Lagalla -l’amministrazione continua con il percorso di riqualificazione dei cimiteri e questo è un ulteriore passo, reso possibile anche grazie ai poteri commissariali, che ci permette di guardare con fiducia al futuro su questo aspetto”. Sul progetto si è espressa favorevolmente anche la Sovrintendenza ma con alcune raccomandazioni. Al cantiere dovrà sovrintendere un archeologo. Nella zona limitrofa infatti vennero trovati materiali preistorici forse di origine funeraria.