Palermo: anagrafe aperta anche di pomeriggio, una volta settimana

Le azioni per rendere più efficace il servizio ai cittadini

PALERMO – Un mese di apertura straordinaria un pomeriggio a settimana all’Ufficio anagrafe di viale Lazio e nelle postazioni decentrate e la richiesta al Ministero dell’Interno di ulteriori 10 postazioni per il rilascio delle carte d’identità elettroniche rispetto alle 16 (4 in viale Lazio e 12 dislocate nelle 8 circoscrizioni). “Sono le azioni che vogliamo mettere in campo per dare un ulteriore impulso al servizio di rilascio delle carte d’identità elettroniche. Misure che si vanno ad aggiungere all’aumento a 30 ore dei dipendenti comunali”, afferma l’assessore al Personale Dario Falzone.

“Da quando non è più attivo il sistema di prenotazione online dell’appuntamento per il rinnovo della Cie, i numeri dicono chiaramente che c’è stato un incremento di rilasci di nuove carte di identità. – aggiunge – Basti prendere ad esempio i primi due mesi di quest’anno. Se nel gennaio 2022 sono state rilasciate 5.001 Cie, a gennaio di quest’anno sono state 5.944, con un incremento di 943 Cie. Mentre, se a febbraio del 2022 sono state lavorate 6.374 nuove Cie, nel mese scorso sono state rilasciate 6.618 Cie, 314 in più rispetto a febbraio dell’anno scorso”.

“È chiaro – sostiene – che stiamo lavorando per abbattere una significativa mole di arretrato accumulato negli ultimi due anni, anche a causa della pandemia, e il mese di straordinario, che scatterà in questi giorni, serve anche per venire incontro a un periodo particolare durante il quale gli uffici sono sotto pressione pure per la conversione dei pass per i posteggi nelle zone blu”.

Nei prossimi giorni verrà comunicato da quando inizierà il mese di aperture straordinarie pomeridiane. Per quanto riguarda l’ufficio anagrafe di viale Lazio l’apertura pomeridiana è fissata il mercoledì, dalle 15 alle 17. Per consultare le aperture pomeridiane nelle altre sedi decentrate, consultare il documento in allegato al comunicato.