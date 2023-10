Palermo, ancora enormi disagi: cumuli di spazzatura per strada

Molti mezzi sono guasti e gli operatori sono costretti al doppio turno

1' DI LETTURA

PALERMO – La città di Palermo deve ancora fare i conti con i cumuli di spazzatura lungo le strade, con la Rap che è in enorme difficoltà anche a causa dei numerosi mezzi fuori uso, ma non solo. Perché è nell’occhio del ciclone dopo l’inchiesta per il caso di assenteismo che ha coinvolto 101 persone.

Gli operatori della Rap stanno cercando, comunque, di raccogliere quanta più spazzatura possibile anche con turni straordinari, ma in strada ci sono ancora tonnellate di spazzatura.

Nel periferico quartiere Zen, soprattutto nelle vie Agesia di Siracusa, Luigi Einaudi e Ludovico Bianchini, “la situazione è insostenibile – afferma Giuseppe Fiore, presidente della VII circoscrizione -. C’è disagio e malcontento. La gente è esasperata e la situazione è al limite del collasso”.

Non migliora la situazione nel quartiere Albergheria, che ospita il mercato di Ballarò. In via Francesco Paolo Tesauro è presente una discarica ormai permanente in prossimità della chiesa di san Nicolò da Bari. A Borgo Nuovo, in via Castellana, c’è una lunga striscia di sacchetti abbandonati sul bordi della strada. “La spazzatura non viene raccolta da 10 giorni – dice Giovanni Moncada, presidente dell’associazione comitati civici Palermo – Chiediamo il ripristino del servizio pubblico, la bonifica e pulizia del sito, a salvaguardia della salute”.