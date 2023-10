Palermo, ancora incendi in provincia: impegnati vigili del fuoco e forestale

Una decina di interventi

PALERMO – Ancora incendi in provincia di Palermo. In questo caldo mese di ottobre una decina sono stati gli interventi che hanno visto impegnato i vigili del fuoco e forestale. Per due volte le squadre antincendio sono intervenute nel territorio di Marineo. E’ andata a fuoco macchia mediterranea. Roghi nel corso della giornata sono divampati anche a Termini Imerese, Torretta, Cefalù e Villafrati.