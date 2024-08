Palermo, ancora rifiuti dati alle fiamme: numerosi i roghi nella notte

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere gli incendi

PALERMO – Anche la scorsa notte i vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti per spegnere le fiamme ai cumuli di spazzatura abbandonati per strada dati alle fiamme alla Zen e al Cap.

Roghi sono stati segnalati nelle vie Rocky Marciano e Fausto Coppi impegnando diverse squadre di pompieri. Interventi anche al Cep in via Zumbo e ieri pomeriggio fino a sera in via Giacinto Calandrucci, dove la polizia municipale ha chiuso il traffico per consentire alle squadre antincendio di operare in sicurezza.