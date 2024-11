Palermo, ancora un furto con spaccata: colpito locale in via Maqueda

Indagini in corso da parte dei carabinieri

PALERMO – Non si ferma l’ondata di furti ai danni di esercizi commerciali a Palermo. Nella notte è stato preso di mira il nel locale “Un mondo di dolcezza” in via Maqueda.

I ladri sono entrati ed hanno portato via il registratore di cassa e merce esposta. I danni sono da quantificare.

Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Nella notte tra giovedì e venerdì, sempre a Palermo, è stata presa di mira la pizzeria Biga. Il malvivente è stato ripreso dalle telecamere del locale.