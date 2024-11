Palermo, vetrina spaccata al Biga: hanno rubato vino e soldi VIDEO

Le indagini sono condotte dalla polizia

PALERMO – Ladri in azione all’interno della pizzeria Biga a Palermo. Il malvivente, come si vede nel video registrato dalle telecamere di sicurezza del locale, ha sfondato la porta a vetri e agito indisturbato all’interno della pizzeria che si trova in via Amari a pochi passi dall’incrocio tra via Roma e piazza Sturzo.

Il ladro ha fatto irruzione nel locale e portato via i soldi in cassa e alcune bottiglie di vino. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Un anno fa lo stesso locale fu colpito da un’altra rapina.