Palermo-Annecy, Inzaghi: “Gomis? Non abbiamo ancora deciso”

Il tecnico: "Qui non c'è nulla di assicurato se non una grandissima società e il pubblico"

“Sono molto soddisfatto del ritiro svolto fino a oggi. Oggi era un piacere vedere giocare i rosanero”. Inizia così la conferenza stampa post partita di Pippo Inzaghi al termine di Palermo-Annecy 3-2. “Chiudiamo un ritiro molto dispendioso, li ho fatti correre fino allo stremo. Non c’è stato alcun infortunio ed era la cosa che mi preoccupava di più, invece stanno tutti bene. Abbiamo messo minutaggio nelle gambe di tutti. Speriamo di arrivare il 9 agosto con le gambe pronte per poi partire al meglio dalla prima in Coppa Italia”.

L’allenatore del Palermo, dopo aver fatto un bilancio del ritiro estivo pre campionato che volge al termine, si è poi concentrato su alcuni singoli: “Peda per me è fortissimo, può giocare ovunque e per me è un titolare. Palumbo deve lavorare tanto, gli mancano 20 giorni di ritiro ma è normale. Lavorerà e quando sarà al 100% è un giocatore straordinario. Vasic? Anche lui è molto forte, per me è importantissimo. Tra venti giorni decideremo con la società cosa fare, per me rimane qua. Se dimostra che è forte, come penso, allora i giovani bravi ce li teniamo”.

“Si sta creando un bella atmosfera, anche se siamo solo all’inizio. Quando arriveremo alle scelte sarà tutto più complicato. Qui non c’è nulla di assicurato se non essere in una grandissima società conun grande pubblico – spiega il tecnico -. I titolari dovranno dimostrarmi che non sbaglio la formazione e chi sta in panchina che doveva giocare. Chi è ammonito poi con me va fuori, spero di non rimanere mai in 10″.

“Gomis? Non abbiamo preso una decisione, decideremo per il suo bene. Se capiamo che può fare il titolare lo fa, se il rischio è troppo grande penseremo al meglio. Magnani ha una sciatalgia, dolore alla schiena, ma ha sempre lavorato o sul campo o in piscina. Alla ripresa sarà pronto e diventerà fondamentale. Bani? Può giocare dove vuole come Peda o Magnani. Sono tutti forti. Al momento lo vedo centrale ma può far tutto”, ha concluso Inzaghi.