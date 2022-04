Palermo, annullato l’evento ‘Primo MagGione’

La Commissione di vigilanza sul pubblico spettacolo del Comune ha ritenuto che Piazza Magione non sia luogo idoneo

PALERMO – “È con estremo rammarico che vi comunichiamo che siamo costretti ad annullare il Primo MagGione 2022. Consapevoli delle complessità di un ritorno in piazza dopo due anni di stop, avevamo avviato da quasi due mesi le interlocuzioni con la Questura ed il Comune di Palermo per valutare insieme la fattibilità dell’evento, ricevendo rassicurazioni da parte delle istituzioni e ottenendo nel frattempo tutte le autorizzazioni necessarie. Giovedì invece si è riunita la Commissione di vigilanza sul pubblico spettacolo del Comune di Palermo che, a nostro parere inspiegabilmente, dopo 4 anni in cui la manifestazione si è svolta in sicurezza e senza nessun incidente, ha ritenuto che Piazza Magione non sia luogo idoneo allo svolgimento di manifestazioni come la nostra”. Con queste parole gli organizzatori hanno comunicato che la manifestazione in piazza Magione a Palermo non si farà.

“Pur rimettendoci con rispetto alle decisioni delle autorità preposte, non possiamo che manifestare il nostro dispiacere e disappunto nei confronti di una decisione che, oltre a pregiudicare lo svolgimento di una manifestazione come la nostra che siamo convinti fosse diventata un tassello importante nella programmazione socio-culturale della Città, rischia di mettere una pietra tombale su qualsiasi possibilità futura di organizzare spettacoli ed eventi aggregativi in un luogo importante come Piazza Magione – aggiungono gli organizzatori- Nel 2020 era la pandemia a fermarci e scrivevamo che saremmo tornati “più forti di prima”. Oggi, dopo due mesi di lavoro gratuitamente speso da parte di tanti ragazzi e ragazze e spese improntate che costituiranno un buco nel bilancio dell’associazione lo sconforto è più grande forse anche di quei giorni”.