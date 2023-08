Le fiamme probabilmente sono divampate da un cortocircuito

1' DI LETTURA

PALERMO – Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento in via Cappuccini a Palermo.

Le fiamme con tutta probabilità sono state provocate da un cortocircuito divampato in un’abitazione al primo piano.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la casa ed evitato il peggio e che le fiamme si propagassero. Non si registrano feriti.