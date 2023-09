Palermo, appartamento a fuoco: vigili del fuoco salvano l’inquilino

Aveva dimenticato un pentolino sul fornello acceso

1' DI LETTURA

PALERMO – I vigili del fuoco sono intervenuti in un’abitazione in via Buonriposo per spegnere un incendio. Tanta paura per l’unico inquilino, un cinquantenne che fortunatamente non ha riportato ferite. L’uomo avrebbe lasciato un pentolino sul fornello acceso. A segnalare l’accaduto sono stati i residenti. Due squadre hanno raggiunto l’appartamento e in poco tempo hanno circoscritto il rogo evitando che le fiamme si propagassero al resto dell’edificio.