Palermo, apre “In Rosso”, la personale fotografica di Massimiliano Ferro

Verrà inaugurata giovedì 27 aprile

1' DI LETTURA

“In Rosso” è la personale fotografica di Massimiliano Ferro che verrà inaugurata giovedì 27 aprile, alle 18, nell’Archivio storico comunale di Palermo (via Maqueda 157), curata e organizzata da Graziella Bellone. Sono 32 fotografie che hanno come filo conduttore il colore rosso, “carico di storia e ricco di simbolismi, un rosso senza limiti – dice Graziella Bellone – che incarna da sempre molteplici significati metaforici tutti riscontrabili in ognuna delle immagini presentate nella raccolta e che si rivela attraverso una situazione, un dettaglio, un oggetto o una scena”.

L’occhio capace di saper cogliere l’attimo e lo sguardo attento e appassionato di Massimiliano Ferro hanno saputo catturare la magia e il prodigio di un dato, di un soggetto, grazie alla macchina fotografica che diventa fedele compagna di un’arte che si riesce ad interpretare soltanto se si è capaci di stare per strada, tra la gente, la ricerca del proprio “sentire”, rendendo speciali ed eterne quelle immagini in rosso. Il progetto è nato quasi per caso, in seguito ad uno scatto per strada in cui il rosso di un elemento ha colpito ed emozionato Ferro, tanto da indurlo a ricercare, in altri momenti quotidiani, quell’energia e quella vibrante vitalità insita in un particolare da cogliere e immortalare.

All’apertura della mostra saranno presenti l’assessore comunale alla cultura Giampiero Cannella, la consulente culturale del sindaco di Palermo Eliana Calandra e la curatrice Graziella Bellone. Sarà possibile visitare la mostra “In Rosso” fino al prossimo 7 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 9,30 alle 17,30, sabato e domenica dalle 9 alle 17.