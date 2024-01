Palermo, l’Arena Sirenetta sequestrata: problemi di agibilità

Area da ballo non sicura, scatta la chiusura

PALERMO – Nella serata di sabato scorso, 20 gennaio, gli agenti della polizia municipale, come ormai accade da settimane, sono entrati in azione per contrastare chi non rispetta a pieno le regole della movida che, da tempo, a Palermo è fuori controllo. A farne le spese nell’ultimo weekend è stato il locale l’Arena Sirenetta di Mondello, che è stato sottoposto a chiusura.

Le violazioni

All’interno del locale, si legge nel comunicato diffuso della forze dell’ordine, sono state riscontrate difformità e violazioni in merito all’agibilità. L‘area da ballo, in licenza autorizzata all’aperto, risultava coperta da una tensostruttura in metallo e pvc e la pavimentazione ricoperta da una pedana in legno e tessuto tipo moquette. Inoltre le uscite di emergenza risultavano coperte da materiale ingombrante.