‘Favoreggiamento dell’immigrazione’: arrestato un infermiere a Palermo

Lavorava a Villa Sofia dal 2022. La replica

PALERMO – Un infermiere in servizio all’ospedale Villa Sofia è stato arrestato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Secondo le indagini avrebbe aiutato tre cittadini turchi a entrare illegalmente in territorio sloveno.

Palermo, arrestato infermiere

Sull’uomo di 34 anni di origini ucraine che lavorava a Villa Sofia da febbraio del 2022 pendeva un mandato di arresto europeo.

I militari si sono presentati in ospedale durante il turno di lavoro e hanno fermato e hanno perquisito il suo armadietto. Il trentaquattrenne è stato trasportato al Pagliarelli e poi rilasciato in attesa dei provvedimenti dell’autorità slovena.

La relica

“L’infermiere che ha la doppia cittadinanza anche quella italiana è stato vittima di un’app utilizzata per viaggiare con l’auto condivisa. Ha dato passaggio a tre cittadini turchi per spostarsi dalla Croazia all’Italia passando per la Slovenia. Qui nel corso dei controlli è emerso che i tre passeggeri turchi nonostante avessero i passaporti non avevano i visti per entrare in Slovenia”.

Lo dice l’avvocato Sarah Bartolozzi che assiste l’infermiere di Villa Sofia.

“Alla fine – continua Bartolozzi – i tre cittadini turchi hanno chiesto e ottenuto l’asilo politico il mio assistito è finito davanti a un giudice. È palese come dimostrato sia a Palermo davanti alla corte d’appello che in Slovenia davanti ai giudici non c’è il dolo”. “I giudici d’appello dopo aver visto i documenti e chiarito la posizione hanno rimesso in libertà il mio assistito – conclude l’avvocato – Anche la procura Slovena ha revocato il mandato d’arresto europeo.Il mio assistito è libero”.