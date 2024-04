Palermo, arrivano i “rinforzi” per la polizia municipale: assunti 30 vigili

Entreranno in servizio oggi, 30 aprile.

PALERMO – La giunta comunale di Palermo ha approvato, lo scorso 23 aprile, la delibera per l’assunzione a tempo determinato (un anno, ndr) di trenta agenti di polizia municipale di categoria C.

Gli agenti, oggi, 30 aprile, effettueranno le visite mediche presso il Policlinico e firmeranno il contratto. In questo modo saranno subito operativi. La scelta è stata presa perché se si fosse andati oltre il 30 aprile si sarebbe dovuto attendere il bilancio consuntivo e avrebbe fatto slittare di qualche mese le assunzioni.

Gli agenti sono stati selezioni tramite il reclutamento attraverso l’utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, in particolare dai comuni di Carini, Cefalù e Termini Imerese, che hanno manifestato la loro disponibilità.

Il provvedimento è stato attuato sfruttando una legge del 2003 che consente alle pubbliche amministrazioni di “ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”.

Per l’assunzione a tempo determinato dei trenta vigili le somme stanziate sono di un milione e 200mila euro circa. In questo modo l’organico della polizia municipale, anche se per un solo anno, passerà da 832 a 862.

Falzone: “C’è necessità di aumentare il numero dei vigili”

“Abbiamo dato priorità alla provincia di Palermo. Cercheremo di coprire più posti possibili“ ha dichiarato Dario Falzone, assessore al personale del comune di Palermo.

“L’amministrazione sta cercando in tutti i modi di implementare i vigili a Palermo sfruttando i fondi ministeriali. È chiaro che c’è necessità di aumentare il numero dei vigili in città. Vedremo, nei prossimi mesi, se ci sarà possibilità di aumentare il numero sfruttando i finanziamenti ministeriali“.