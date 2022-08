Palermo-Ascoli, sono più di 8000 i biglietti venduti

Lo stadio "Renzo Barbera" si prepara alla sfida valida per la 3^ giornata di campionato

PALERMO – La squadra rosanero guidata da Eugenio Corini ospiterà allo stadio “Renzo Barbera” l’Ascoli di mister Cristian Bucchi. La gara, in programma sabato 27 agosto alle ore 20:45, è valida per la terza giornata del campionato di Serie B. Per l’incontro in questione nell’impianto sportivo del capoluogo siciliano, sono stati venduti poco più di 8000 tagliandi quando mancano circa 24 ore all’inizio del match.