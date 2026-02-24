Palermo, un asilo nido nel quartiere di don Pino Puglisi

Il cantiere sarà ufficialmente consegnato il 26 febbraio

PALERMO – Un asilo nido nel quartiere Brancaccio, Palermo, come voleva don Pino Puglisi. La Fondazione Giovanni Paolo II – realtà impegnata in progetti di cooperazione internazionale e accoglienza – ha raccolto, a partire dal 2018, insieme al Centro di accoglienza Padre Nostro e al giornale Avvenire, i fondi necessari per sostenere il progetto di costruzione del nuovo asilo chiamato “I Piccoli di Padre Puglisi”: potrà accogliere circa 60 bambini.

Il terreno comunale su cui sorgerà è stato indicato dal Centro di accoglienza Padre Nostro. L’obiettivo è inaugurarlo nel giugno 2027. Un modo per continuare l’opera del Beato Giuseppe Puglisi – ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 -, realizzando un suo desiderio e dando un aiuto concreto e di impatto al territorio, per far crescere una società più giusta e inclusiva, per combattere l’esclusione sociale e la mafia.

Quando sarà consegnato il cantiere

Il cantiere sarà ufficialmente consegnato alla ditta che ha vinto l’appalto il 26 febbraio alle 11.30 alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e del presidente del Centro di accoglienza Padre Nostro Maurizio Artale, delle personalità civili, militari e religiose.

Sarà presente, per la Fondazione Giovanni Paolo II, l’ingegnere Alessandro Bartolini che ha elaborato il progetto. Pochi giorni fa il presidente della Fondazione Damiano Bettoni ha fatto un sopralluogo nell’area dove nascerà il nuovo asilo.