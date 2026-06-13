Fondamentali le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.

PALERMO – La squadra mobile della Questura di Palermo ha identificato l’autore di due rapine aggravate, di cui una tentata, commesse in una farmacia di Mondello lo scorso mese di maggio.

Palermo, assalti alle farmacie

È un 31enne, già detenuto per altra causa, a cui la polizia ha notificato in prigione un’ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip su richiesta della procura.

Secondo l’accusa, armato di coltello, avrebbe tentato di rapinare la farmacia, senza riuscirci perché dotata di in una cassa automatica, e, sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare 100 euro da un cliente.

Per ricostruire quanto successo e risalire all’autore sono state fondamentali le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.