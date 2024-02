Città metropolitana di Palermo, assunti un dirigente e 3 istruttori tecnici

Presto l'inserimento di altre 36 figure

PALERMO – Un dirigente e tre istruttori tecnici: sono le nuove assunzioni a tempo pieno ed indeterminato della città metropolitana di Palermo, arrivate in seguito a “una procedura selettiva rivolta a soggetti esterni all’amministrazione”. Le quattro figure sono già stati messi a servizio.

Chi sono gli assunti

Il primo assunto è Giuseppe Piazza, nel ruolo di dirigente amministrativo, che avrà un incarico triennale e sarà destinato alla direzione sviluppo economico, Servizi sociali, turistici e culturali. Insieme a lui, hanno fatto il loro ingresso in amministrazione metropolitana tre istruttori tecnici, a seguito di una convenzione sottoscritta tra la città metropolitana di Palermo e il Comune di Bagheria, per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di sei posti o di istruttore tecnico, categoria C, indetto con determinazione n. 77 del 11/3/2022, approvata con D.D. 265 del 8/8/2023. Si tratta di Vanessa Ribaudo, assegnata alla direzione per l’edilizia scolastica e la valorizzazione dei beni patrimoniali e culturali, Antonia Semilia, assegnata alla direzione Patrimonio e Davide Vallelunga assegnato alla direzione Viabilità.

“Pronte nuove assunzioni”

“Grazie a queste nuove assunzioni – ha detto il direttore generale, Nicola Vernuccio – sono sicuro che i nostri uffici potranno lavorare in maniera più efficiente per garantire una migliore erogazione dei servizi al cittadino. Un’azione che rientra nel piano più generale per il rafforzamento amministrativo della Città Metropolitana di Palermo, reso possibile dal sindaco Lagalla e che proseguirà con le prossime assunzioni in esito alle procedure concorsuali previste per l’inserimento di 36 istruttori amministrativi”.