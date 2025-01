Palermo, “attenzione: strada transitabile solo con carro armato”

Cosa dicono i residenti

PALERMO – “Via Saitta Longhi, transitabile solo con carro armato”, scrive Dario Saia portavoce del Comitato civico Pagliarelli.

“Alcune buche sono presenti da 10 anni”, aggiunge. Chi vigila, chi controlla si chiede Saia che segnala a Livesicilia il degrado della strada che ricade nella IV Circoscrizione. La via inizia nella parte finale di corso Calatafimi e attraversa la zona di Borgo Molare.

A Palermo sono partiti diversi cantieri per il rifacimento del manto stradale. Ci sono vie in condizioni disastrose, dove non si fa manutenzione da anni.