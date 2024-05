Palermo, aumenta la Tari: i rincari peseranno anche sui turisti

Il consiglio comunale approva le tariffe 2024

PALERMO – La Tari aumenterà ma i palermitani se ne accorgeranno solo a fine anno. Il consiglio comunale vara le nuove tariffe della tassa sui rifiuti del capoluogo siciliano valide per il 2024 e, come ampiamente annunciato, arriva un rincaro di 12 milioni di euro.

Soldi che serviranno soprattutto a pagare l’aumento di alcuni costi, legato all’inflazione, e che peseranno in parte su famiglie e imprese e per due milioni sui turisti.

Ossigeno per la Rap

Al termine di una lunga e travagliata seduta, Sala Martorana dà il via libera al Pef che ridà ossigeno anche alla Rap: la società partecipata, dai conti perennemente in rosso, aspetta di sbloccare le assunzioni ma soprattutto ha bisogno di più soldi per garantire i servizi.

Motivazione che ha spinto i consiglieri comunali a un piccolo tour de force: da Roma era arrivata la proroga di due mesi per le tariffe ma il centrodestra ha comunque premuto il piede sull’acceleratore per lanciare un salvagente all’ex municipalizzata.

Quanto costerà la Tari

Andiamo ai numeri. La manovra prevede che il servizio di igiene ambientale, a Palermo, quest’anno costerà 138 milioni di euro: 115 andranno alla Rap, 11 per Comune e Srr e 12 copriranno l’inflazione. Ma da dove verranno presi i soldi?

Sette milioni saranno coperti con trasferimenti statali a titolo di rimborso per le scuole, due verranno prelevati dall’imposta di soggiorno pagata dai turisti (nel 2024 si prevedono 1,4 milioni in più di incasso e 600 mila euro saranno oggetto di una futura variazione). Restano 129 milioni, cinque in più del 2023, che saranno spalmati per due terzi sulle famiglie e per un terzo sulle aziende.

Un rincaro medio del 4-5% di cui i contribuenti si accorgeranno però solo al saldo, visto che l’acconto ormai verrà pagato con le vecchie tariffe.

No al doppio aumento

Accantonata al momento l’idea di un rincaro anche dell’imposta di soggiorno: un doppio aumento delle tasse, considerando anche quello Tari, sarebbe stato difficile da far digerire al centrodestra, specie alla vigilia delle elezioni.

Da qui l’idea di attingere i 2 milioni dai previsti maggiori flussi turistici, rimandando il ritocco all’insù delle quote al prossimo anno, quando i milioni da attingere diventeranno 3.

Maggioranza risicata

Alla fine il voto positivo arriva a tarda sera e non senza difficoltà per la maggioranza: i sì sono stati appena 15, con 4 contrari e un astenuto. Una presenza in Aula, quella delle opposizioni, determinante per il mantenimento del numero legale.