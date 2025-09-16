 Palermo, autista Amat picchiato: è il terzo caso in pochi giorni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Autista dell’Amat picchiato in centro a Palermo: terzo caso in pochi giorni

Il presidente Mistretta: "Emergenza giornaliera"
ALLARME VIOLENZA
di
1 min di lettura

PALERMO – Un autista dell’Amat è stato aggredito e picchiato in piazza Ruggero Settimo, a Palermo, da un automobilista. L’autista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia dove è stato medicato e giudicato guaribile in dieci giorni.

Il pestaggio è nato perché il mezzo dell’Amat – la linea 812 – ha danneggiato lo specchietto retrovisore dell’auto. Sull’episodio indaga la polizia. E’ la terza aggressione in pochi giorni.

Mistretta: “Emergenza giornaliera”

“Ormai è un’emergenza giornaliera – dice il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta -. Agli assalti e alle sassaiole ora si sono aggiunte le aggressioni da parte degli automobilisti. C’è bisogno di maggior sicurezza e tutela per il lavoro dei nostri autisti”. (

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI