Colpita una boutique

IN VIA TRAPANI

PALERMO – Nuovo furto con spaccata a Palermo. La scorsa notte i ladri sono arrivati a bordo di una Lancia Y rubata la sera prima nel capoluogo siciliano e hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio Tres Chic in via Trapani.

Il valore della refurtiva

I ladri hanno portato via diverse borse. Il furto ammonta, da una prima ricognizione, a circa 30 mila euro. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia e sono intervenuti anche gli uomini della scientifica.