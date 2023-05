Avevano appena commesso furto con spaccata: arrestati

Sono entrati "in azione" nella notte, i controlli effettuati dalla polizia ha permesso di fermarli

PALERMO – La polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone, due in flagranza di reato ed una in esecuzione di un provvedimento restrittivo.

Gli arresti sono arrivati dopo l’ intensificazione del dispositivo di sicurezza al fine di reprimere fenomeni predatori. Nell’ultimo periodo, si è registrato un incremento perpetrati in danno di esercizi commerciali e con il metodo della cosiddetta “spaccata”. I furti sono stati numerosi, per tale motivo sono stati intensificati i controlli, in particolare negli orari notturni.

Grazie a questi controlli nei giorni scorsi un uomo e una donna, entrambi palermitani, sono stati arrestati con l’accusa di avere poco prima compiuto un furto “con spaccata”, ai danni di un esercizio di via Marchese di Villabianca. Poco prima delle 2:00, è stata diramata la notizia dell’intrusione furtiva in un esercizio del centro ad opera di ignoti che ne avevano infranto la vetrata e razziato articoli dalle vetrine e dagli scaffali. I controlli nella zona hanno permesso di scoprire un automobile sospetta in via Cirrincione, all’interno erano presenti un uomo e una donna, dopo un controllo è emerso che i due avessero al seguito capi di abbigliamento ed accessori riconducibili all’esercizio svaligiato prima dai ladri.

Gli articoli, capi di abbigliamento, scarpe ed orologi del valore di circa 2000,00 euro, sono stati riconosciuti dalla proprietaria del negozio e le sono stati riconsegnati. I due, inoltre, sono stati arrestati.