Palermo, Azione consegna bandiera dell’Ucraina al Consiglio comunale

La cerimonia a Palazzo delle Aquile con Leonardo Canto e Fabrizio Ferrandelli

PALERMO – “Stamane il gruppo di Azione insieme al presidente della commissione attività sociali ha consegnato la bandiera che i rappresentanti della comunità Ucraina ci avevano affidato al termine della manifestazione di Sabato a sostegno del supporto del popolo ucraino organizzato da numerose associazioni nei pressi del teatro Massimo”.

“Abbiamo ricordato in aula – continua la nota di Leonardo Canto e Fabrizio Ferrandelli – il martirio vissuto dal popolo ucraino e solidarizzato con la loro resistenza che è la resistenza di tutti i popoli liberi contro la oppressione degli invasori; contestualmente alla consegna al presidente del consiglio comunale abbiamo preannunziato la presentazione di un ordine del giorno per chiedere all’intero consiglio di esporre all’esterno di palazzo delle Aquile la bandiera dell’Ucraina per manifestare la solidarietà dell’intera città di Palermo al popolo ucraino ed alla sua resistenza”.