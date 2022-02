Palermo, Baldini: “Con la Virtus Francavilla faremo risultato”

"Dobbiamo giocarci il nostro onore e il nostro orgoglio"

PALERMO – Il tecnico della compagine rosanero Silvio Baldini si proietta alla prossima sfida di campionato che vedrà impegnati i siciliani nella gara in trasferta contro la Virtus Francavilla. In questa 29^ giornata del girone C di Serie C, in programma sabato 26 febbraio alle ore 17.30, le due squadre sono alla ricerca dei tre punti per consolidare la propria posizione in classifica ed eventualmente migliorarla. I padroni di casa sono terzi a quota 50 punti, il Palermo invece è quinto con 45 lunghezze ottenute (i rosanero, però, hanno una gara in meno per il recupero infrasettimanale della 22^ giornata non giocato al “Renzo Barbera” contro il Taranto).

“Il discorso del campo ‘piccolo’ secondo me – dice Baldini in conferenza stampa – vale pure per loro. Dobbiamo andare là e vedere la partita su alcuni aspetti, se sarà più tecnica, tattica o sul palleggio. I numeri dicono che loro vincono perché ad esempio cercano molte verticalizzazioni riuscendo a far male agli avversari. Si difendono anche bene ed è difficile trovare gli spazi. Questo dipenderà comunque da come li affrontiamo noi. Dobbiamo giocarci il nostro onore e il nostro orgoglio, se mettiamo questo il risultato arriverà. I ragazzi stanno bene. Tranne Crivello che è infortunato e Soleri squalificato, tutta la rosa è a disposizione”.

SCELTE

“Io guardo gli allenamenti e come stanno i ragzzazzi durante quest’ultimi – spiega il tecnico toscano -. Vedo chi ha voglia, fame e chi ha lo spirito giusto. Cerco chi crede che il Palermo può fare qualcosa di importante. Questa settimana si sono allenati tutti davvero bene, domani faremo una grande partita e faremo risultato. Vedo una squadra convinta dei propri mezzi. Non vedo l’ora che sia domani, sono anche curioso di capire come mai i pugliesi hanno fatto sette vittorie di file in casa battendo squadre come Bari o Catanzaro. Sarà un bel test dopo il 5-0 contro la Turris. Anche perché la Virtus Francavilla ha perso in casa proprio contro la Turris, quindi vedremo”.

SUGLI AVVERSARI

“Una partita che non sarà decisiva ma molto indicativa – prosegue l’allenatore rosanero alla vigilia del match -. Ti dirà quali sono le nostre caratteristiche e il nostro spirito. Sono molto convinto che faremo una grande gara dopo aver visto gli allenamenti di questa settimana. Fella e Silipo? Un allenatore deve valorizzare tutta la rosa e deve dare a tutti lo stesso conforto e la stessa professionalità. Quando ci sarà l’occasione devono dimostrare la loro utilità. Vedo alcuni giocatori più pronti, ma ciò non vuol dire che loro non potranno dare un apporto maggiore in futuro”.

“E’ una squadra che è davanti a noi di cinque punti, quindi ci confronteremo con una realtà importante che ha battuto Bari e Catanzaro. Questo vuol dire che è una squadra che ha valori, gioco e organizzazione con un bravo allenatore. Se vogliamo ambire a qualcosa di importante dobbiamo dimostrare chi siamo noi. Dobbiamo andare a cercare delle risposte senza avere paura per fare bene questo finale di stagione e cercare di giocarci le nostre chances nei playoff”.

Sulle dichiarazioni dell’allenatore avversario in merito alla gara non giocata dai rosanero nel turno infrasettimanale, Baldini ha ammesso: “Ognuno esprime quello che pensa. Non penso che abbia detto cose che ci provocano disappunto. Noi dobbiamo andare la e dimostrare che avere avuto tre giorni in più di riposo sicuramente può essere un vantaggio. E’ stato ovviamente meglio rispetto a loro. L’avrei detto anche io questa cosa. L’unica cosa che non c’entra è che non si capisce il perché, è una domanda da fare alla federazione”.

CORSIA MANCINA E SPAZI STRETTI

“Giron e Crivello occupano la fascia sinistra – dice il mister toscano -, ma domani partirà il francese titolare ed è giusto anche così. E’ migliorato molto da quando è arrivato. Io ho fatto doppi allenamenti questa settimana ma non ho visto nessuna partita, ho visto solo alcuni highlights. Doda? E’ un ragazzo in gamba che lavora molto bene. Per ora non avendo una coppia a sinistra per l’infortunio di Crivello l’ho provato anche lì, quindi se ci fosse bisogno non avrebbe problemi a giocare a sinistra come visto durante gli allenamenti. Se giochi in 16 metri, inoltre, sei una squadra importante, se allarghi il campo diventi più vulnerabile. In un campo così piccolo gli spazi sono stretti, bisognerà essere compatti e corti. Dobbiamo giocare come a Catanzaro, per 80 minuti in fase di aggressione senza palla tra i piedi”, ha concluso Baldini.