Palermo, bambino di un mese è in carcere con la madre

La segnalazione del garante Apprendi

PALERMO – Un bimbo che oggi compie un mese è nel carcere di Pagliarelli, a Palermo, insieme con la madre. Lo rende noto Pino Apprendi, garante dei detenuti della città. “Questa terra – dice – è ultima anche in questo: non esistono istituti a custodia attenuata, le Icam, dove il bimbo dovrebbe stare. La più vicina Icam si trova a Lauro, in provincia di Avellino, e poi a Venezia, a Torino”.

La direzione del Pagliarelli ha già segnalato il caso a chi di competenza, “mentre continua – dice Apprendi – la strage nelle carceri italiane”. Apprendi ricorda infatti che che l’uomo di 44 anni che si è suicidato a Palermo è il trentaduesimo in Italia.

Il garante poi fornisce un quadro dell’uomo che si è tolto la vita. “Il detenuto – aggiunge – era seguito da un’equipe che aveva avuto il consenso di una comunità per ospitarlo, non appena si liberava il posto. Ma la fragilità di una persona è imprevedibile, i tempi di attesa, per qualsiasi cosa in carcere, sono moltiplicati rispetto ai lunghi tempi di attesa per il cittadino libero: dalla sanità impossibile alla autorizzazione di routine per una normale richiesta”.

E ancora: “Il governo nazionale e quello regionale devono impegnarsi a costruire luoghi alternativi al carcere, Rems per i detenuti con problemi mentali, Icam per detenute con bambini e comunità per tossicodipendenti, la finiscano di parlare di nuovi carceri. In tutto questo, da mesi non viene nominato il garante regionale da parte del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani”.