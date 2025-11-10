Palermo, la banda ‘hi-tech’ dei furti d’auto: 3 indagati VIDEO

Perquisizioni tra il capoluogo siciliano, Alcamo e Milano

PALERMO – Cinque decreti di perquisizione. E decreti di sequestro preventivo d’urgenza di altrettanti conti correnti nei confronti di tre indagati.

L’indagine è del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo. Supportato in fase esecutiva dalla Compagnia di Alcamo e dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Milano.

Gli accusati farebbero parte di un’associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato di autovetture, alla ricettazione e alla detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici. O altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici.

L’attività si inserisce in una più ampia operazione condotta simultaneamente, sotto il coordinamento dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale “Eurojust”, anche in Francia e nel Regno Unito da parte delle rispettive forze di polizia.