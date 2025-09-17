Palermo-Bari: il “Barbera” verso il pienone, Diakité in dubbio

Il difensore è stato ricoverato per una gastroenterite

Venerdì 19 settembre alle ore 21.00 il Palermo tornerà in campo davanti al proprio pubblico. Allo stadio “Renzo Barbera” arriva il Bari per la quarta giornata del campionato di Serie B. Un appuntamento già bollente, con 30.000 spettatori attesi. Sarebbe la terza volta consecutiva che l’impianto sportivo di viale del Fante va verso il pienone, segno di un entusiasmo tornato forte tra i tifosi rosanero.

La squadra di Filippo Inzaghi arriva al match galvanizzata dalla buona prova contro il Sudtirol, ma i giorni che precedono il match contro i pugliesi non sono privi di complicazioni. Tra gli uomini a rischio per la gara figura Salim Diakité, difensore maliano che ha accusato problemi intestinali al rientro dalla trasferta di Bolzano.

Il calciatore classe 2000, che era da poco rientrato dagli impegni con la sua nazionale, è stato ricoverato precauzionalmente per una gastroenterite, confermata in ospedale al rientro da Bolzano. La sua partecipazione alla gara contro il Bari resta dunque incerta, pur essendo già tornato a casa.

Scalpita ancora dal primo minuto Peda per un posto da titolare nella difesa a tre schierata dal tecnico dei rosanero. Nel frattempo, l’atmosfera allo stadio sarà molto calda: i tifosi palermitani sono pronti a spingere la squadra e sono già tanti i biglietti venduti finora. I sostenitori rosanero provano a far sentire il peso del “Barbera” come arma in più in un match delicato.