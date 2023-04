Le probabili di Palermo-Benevento: dubbio in attacco per Corini

Le possibili scelte di Corini e Agostinelli per la sfida valida per trentaquattresima giornata di Serie B

1' DI LETTURA

PALERMO – Una partita per decidere il destino del campionato del Palermo. La sfida di oggi 22 aprile contro il Benevento è una sfida dal doppio significato, con i rosa che in caso di successo metterebbero una seria ipoteca al capitolo salvezza e continuerebbero a coltivare il sogno play-off.

Per la gara del Barbera contro le “streghe” il tecnico dei rosanero Eugenio Corini dovrebbe optare, nonostante il momento poco positivo in termini di risultati, per la linea della continuità. Davanti a Pigliacelli, nel consueto 3-5-2, spazio quindi al terzetto composto da Mateju, Nedelcearu e Marconi. A centrocampo si va per la conferma del trio Saric-Gomes-Verre ma Damiani insidia il francese per il posto in cabina di regia, sugli esterni spazio a Valente sulla destra e Sala sull’out mancino al posto dell’infortunato Aurelio. Il vero dubbio dell’allenatore di Bagnolo Mella è legato al partner d’attacco di Brunori, con Tutino al momento in vantaggio su Soleri per una maglia da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-BENEVENTO

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Saric, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Tutino.

BENEVENTO (4-3-2-1): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca, Foulon; Viviani, Schiattarella, Acampora; Ciano, Farias; Carfora.