Palermo, bimba morta a 11 anni: mamma indagata per omicidio colposo

Giovedì l'autopsia al Policlinico

PALERMO – È indagata per omicidio colposo la madre della bimba di 11 anni deceduta sabato scorso all’ospedale Buccheri La Ferla.

La contestazione provvisoria è indicata nella convocazione di domani, mercoledì 30 luglio, per il conferimento dell’incarico ai periti che dovranno eseguire, giovedì 31 luglio, l’autopsia alla medicina legale del Policlinico.

La bambina si è sentita male nell’abitazione dove viveva in via Tiro a segno. La corsa in ospedale, accompagnata dalla madre e da una vicina di casa, è stata vana.

Palermo, la mamma indagata per omicidio colposo

L’autopsia chiarirà il motivo del decesso della piccola affetta da da una gravissima patologia neurologica. A cominciare dall’ipotesi che abbia potuto ingerire per errore della benzina.

L’iscrizione nel registro degli indagati è necessaria affinché la mamma possa nominare un proprio perito, anche se il legale della famiglia, Gaetano Turrisi, ha già fatto sapere di avere piena fiducia nei consulenti scelti dalla Procura.

Ai poliziotti della squadra mobile la donna trentunenne ha riferito di essersi allontanata dalla stanza in cui c’era la piccola Maria per andare in bagno e di avere chiesto ad uno degli altri quattro figli, di appena nove anni, di controllare la sorella.

Quando è tornata, così ha riferito, la bimba non riusciva a respirare. In passato si erano verificati episodi di crisi epilettiche.