Bimbo di 4 anni investito in via Altarello: in ospedale in codice rosso

E' stato trasportato all'ospedale Di Cristina

PALERMO – Grave incidente in via Altarello a Palermo. Un bambino di quattro anni è stato investito da un’auto all’altezza del civico 180. A travolgerlo è stata una donna di 38 anni che si trovava alla guida di una Ford Ka.

Bimbo investito: ha battuto la testa

L’impatto è stato molto violento e il piccolo è finito sull’asfalto, battendo la testa. L’automobilista l’ha soccorso e, insieme alla madre del bambino, l’ha trasportato all’ospedale Di Cristina con la propria auto. Viste le sue condizioni, è stato assegnato il codice rosso. E’ sotto stretta osservazione.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. L’automobilista ha dichiarato di non essere riuscita a evitare il bambino, arrivato improvvisamente in strada, tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica sono in corso.

I rilievi e le indagini

In via Altarello sono stati effettuati i rilievi per stabilire le responsabilità dell’ennesimo incidente a Palermo e al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della zona. Stanotte, lo schianto che è costato la vita ad Antonio Mazzola, 27 anni e al suo amico Domenico Schiavo, 22 anni.

Oltre al bimbo investito, quattro vittime

Viaggiavano su una Kawasaki uscita di strada in viale Regione Siciliana. Nel primo pomeriggio altre due vittime nel Palermitano. Padre e figlio, Gaetano e Tommaso Catalano di 68 e 39 anni, sono morti in uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla statale 189, nel territorio di Lercara Friddi.