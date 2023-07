Palermo, black-out a San Lorenzo: Canto chiede chiarimenti

Il consigliere comunale di Azione scrive a Enel, Amg e al sindaco

1' DI LETTURA

PALERMO – Il consigliere comunale di Palermo, Leonardo Canto, ha segnalato un black-out che si è verificato dalle 22 di ieri nel quartiere San Lorenzo, chiedendo chiarimenti sull’accaduto a Enel, ‘Amg e al sindaco.

In una nota Amg sottolinea che “non ha alcuna competenza né responsabilità sulle forniture di energia elettrica, che sono garantite da differente società di rilievo nazionale, e sui relativi disservizi segnalati in città. Amg Energia non si occupa delle forniture di energia elettrica alle abitazioni cittadine e di conseguenza non può fornire le risposte richieste dal consigliere comunale sul verificarsi di guasti, sui quali – ribadisce la società – non ha né competenza né responsabilità”.