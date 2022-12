Bomba al market per razziare 20mila euro: la fuga e l’arresto

Il colpo in via Sciuti a Palermo. Fermato un rapinatore, caccia a un secondo uomo

PALERMO – “Il rumore è stato fortissimo, potevano esserci dei morti. Tanta gente è rientrata tardi, per fortuna al momento dell’esplosione non c’era nessuno”, racconta un residente del palazzo.

Erano le 5 del mattino quando i ladri hanno fatto esplodere la cassaforte piazzando delle bombole all’interno Penny Market di via Sciuti a Palermo. Chi abita nel palazzo ha dato l’allarme. I carabinieri si sono precipitati sul posto, assieme ai vigili del fuoco. Due persone, a bordo di una Fiat 500, stavano fuggendo. Li hanno inseguiti per le strade della città.

A fermarne la corsa è stato l’impatto con un’altra macchina, una Peugeot 107, ferma all’incrocio fra viale Lazio e viale delle Alpi. I due banditi sono scappati a piedi, uno è stato fermato mentre il secondo è ancora in fuga. Per fortuna nulla di grave per l’uomo al voltante della 107 che si è visto piombare addosso i due rapinatori.

Nessun dubbio che siano stati loro gli autori del colpo: in macchina c’era ancora il bottino – circa ventimila euro – e alcune bombole di gas dello stesso tipo utilizzate per scardinare la cassaforte. Il Palazzo è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco. Le indagini proseguono sia per trovare il ladro fuggito, sia peer individuare altri complici.