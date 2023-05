Le probabili di Palermo-Brescia: occasione per Bettella

Le possibili scelte di Corini e Gastaldello per l'ultima sfida della stagione regolare di Serie B

PALERMO – Una partita che vale il corso della stagione rosanero. Allo stadio “Renzo Barbera” il Palermo, questa sera alle ore 20:30, affronterà il Brescia nell’ultimo match del campionato di Serie B. Con una vittoria, i rosa si assicurerebbero l’accesso ai play-off ma le rondinelle verranno nel capoluogo siciliano per provare ad evitare l’amara retrocessione in Serie C.

Pochi dubbi per mister Corini in vista dell’ultimo atto della regular season del torneo cadetto. Nel solito 3-5-2, davanti a Pigliacelli, sarà Bettella a sostituire lo squalificato Marconi e a completare la difesa insieme a Mateju e Nedelcearu. Tutto invariato, invece, a centrocampo con Buttaro e Sala confermati sugli esterni e il trio Segre-Gomes-Verre ad agire in mediana. In attacco i rosa ritroveranno il loro bomber e capitano Brunori, assente per squalifica contro il Cagliari, che sarà supportato da Tutino con Soleri e Vido pronti ad entrare a partita in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Tutino.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Adryan; Ayè, Rodriguez.