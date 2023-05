Palermo, Brunori eletto miglior giocatore rosanero 2022/2023

Al sondaggio hanno partecipato più di 3000 tifosi per un totale di circa 130.000 votanti durante il campionato

PALERMO – Matteo Brunori è stato votato nell’app ufficiale del Palermo dalla community rosanero come MVP 2022-2023.



Il capitano del Palermo, già MVP del mese in cinque occasioni nel corso della stagione, ha vinto il sondaggio finale per il miglior calciatore rosanero della stagione. Al sondaggio hanno partecipato più di 3000 tifosi, che si aggiungono ai partecipanti di tutti i contest dell’anno, per un totale di circa 130.000 votanti durante il campionato.



Brunori è stato premiato dal digital sponsor del Palermo FC Ottica Francesco Buccheri.