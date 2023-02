Marco Sala torna ad allenarsi in gruppo

PALERMO – Nel pomeriggio di mercoledì 15 febbraio, è proseguita la preparazione del Palermo di mister Corini al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.

La squadra allenata dal tecnico di Bagnolo Mella ha effettuato un’attivazione tecnica e sprint, una partita a tema e lavori specifici individuali.

Il capitano dei rosa Matteo Brunori, in via precauzionale, ha terminato la seduta prima del resto della squadra. L’esterno Marco Sala ha lavorato in gruppo.