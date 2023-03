Palermo C5, arriva la sconfitta in casa degli 89ers

Calato il tris ai danni dei rosanero

Il Palermo Calcio a5, dopo l’importantissima vittoria nel derby contro il Cus, non riesce a ripetersi nell’altra stracittadina contro il Palermo Futsal Eightyniners. Al “Centro Sportivo Trinakria”, infatti, i padroni di casa si impongono con un rotondo 3-0.

PRIMO TEMPO: Prima frazione di gioco all’insegna dell’equilibrio: le due squadre preferiscono studiarsi aspettando il momento giusto per proiettarsi in avanti. A sbloccare l’incontro saranno gli Eightyniners, momentaneo vantaggio siglato da Vallecchia. Si andrà all’intervallo con il risultato di 1-0 in favore degli 89ers.

SECONDO TEMPO: Nella ripresa assoluto dominio del Palermo Calcio a5: la squadra guidata da Lo Piccolo si riversa in avanti e sfiora il pareggio con due nitidissime occasioni di Davì e Mineo, entrambe le conclusioni si stampano sulla traversa. Almeno una dozzina le palle gol create dal Palermo C5 che, tuttavia, non riesce a concretizzare. Proprio nel momento migliore dei rosanero gli Eightyniners trovano il 2-0 con un contropiede letale finalizzato da Lapi. Il raddoppio dei padroni di casa taglia le gambe al Palermo Calcio a5 che non riesce più a reagire. Gli Eightyniners ne approfittano segnando il definitivo 3-0 con Mazzamuto.