Ricoverato al Villa Sofia

PALERMO – Uno scalatore è grave a Palermo dopo essere caduto da Montepellegrino. L’episodio questa mattina nel corso di una scalata alle pareti di Valdesi, a Mondello. L’uomo stava scalando in solitaria e in autosicura (gestendo cioé la corda di sicurezza senza l’aiuto di un compagno), un monotiro di 25 metri.

La caduta di 15 metri

Per cause ancora in via di accertamento, il climber ha perso la presa a 15 metri di altezza violentemente a terra. A lanciare l’allarme direttamente al numero di emergenza del Sass sono stati altri climber che scalavano in zona e che avevano udito il tonfo e le grida di aiuto. Per una fortunata coincidenza, le squadre del Soccorso Aapino erano in attività addestrative nella vicina Valle del porco.

Arrivati sul luogo dell’incidente in pochi minuti, i tecnici hanno immobilizzato il ferito, lo hanno caricato sulla barella spinale e trasportato a bordo strada dove, intanto, era stata chiamata un’ambulanza medicalizzata del 118 che lo ha portato all’ospedale Villa Sofia. Sul posto anche una volante della polizia.

La corsa al Villa Sofia

L’uomo, un 75enne, è stato recuperato dal soccorso alpino e affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al vicino Villa Sofia. I medici dell’ospedale gli hanno riscontrato un grave trauma cranico.