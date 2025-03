Palermo, Calabrese (Pd): “Vampe pericolose, si faccia prevenzione”

La dem: "Sinergia fra le istituzioni"

PALERMO – “Quello a cui abbiamo assistito nelle ultime 48 ore in diversi quartieri relativamente alle ‘Vampe di San Giuseppe’ fa compiere alla nostra città pericolosi passi indietro. Abbiamo assistito non alla celebrazione di una festa ma a vere a proprie scene di guerriglia urbana e questa è occasione di vicinanza al personale dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine che hanno profuso un lavoro non indifferente a difesa della pubblica incolumità e dell’ordine pubblico”. Lo dichiara la consigliera della Prima circoscrizione, Tiziana Calabrese (Pd).

“Non potendo permettere, dunque, che taluni continueranno ad usare il 19 marzo come teatro dell’anti cultura e dell’inciviltà, credo che l’Amministrazione comunale debba prendere una posizione decisa non solo su ciò che è accaduto ma anche per il futuro. Sarebbe quindi opportuno lo studio di vere e proprie strategie che restituiscano il reale valore popolare e religioso, coinvolgendo con largo anticipo le scuole, le alunne e gli alunni, le famiglie, le parrocchie ed i comitati di quartiere per un’organizzazione e uno studio comune della celebrazione, oltre all’individuazione di precisi luoghi del territorio dove poter celebrare la ‘vampa’ in totale sicurezza senza che la tradizione lasci spazio a scene di inciviltà. Questo significherebbe ampliare la promozione del territorio e della tradizione”.