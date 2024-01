Palermo, frattura alla mano per Desplanches: i tempi di recupero

Kanuric adesso sarà il secondo portiere

PALERMO – La compagine rosanero guidata da Eugenio Corini prosegue il percorso di preparazione atletica e tattica in vista della prossima gara esterna contro il Cittadella. I rosanero scenderanno in campo al “Tombolato” nella giornata di sabato 13 gennaio (calcio d’inizio alle ore 14.00).

Nel centro sportivo di Torretta il Palermo ha svolto una doppia seduta di allenamento: al mattino un’attivazione e circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio attivazione e cambi di direzione, possesso palla e partite a campo ridotto.

Il report medico di Desplanches

Brutte notizie per il giovane portiere dei rosa Sebastiano Desplanches. In seguito ad uno scontro di gioco avvenuto in allenamento, infatti, l’estremo difensore dei rosa è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una frattura del quinto metacarpo della mano destra.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso. Per lui è prevista un’assenza che può variare dai trenta ai quarantacinque giorni a seconda della velocità di consolidamento della frattura. Nelle gerarchie alle spalle di Pigliacelli, dunque, il secondo portiere adesso sarà il bosniaco Adnan Kanuric, con il giovanissimo Manfredi Nespola che diventerà il terzo.