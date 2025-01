Il Palermo in crisi riparte da Osti: ora i tifosi aspettano la riscossa

Primo allenamento sotto gli occhi del nuovo dirigente dei rosanero

Non è stato di certo il miglior inizio di anno per il Palermo. Il 2025 si è aperto con gli stessi problemi della fine del 2024, aggravati dalle quattro sconfitte nelle ultime cinque gare per la compagine guidata da mister Dionisi. La contestazione dei tifosi è diventata aspra, a questa si è aggiunto l’inaccettabile agguato al pullman al rientro dalla trasferta di Cittadella (dove il Palermo ha perso 2-1), da parte di gente che con il tifo e la passione non ha niente a che fare.

I 24 punti ottenuti e una posizione in classifica fuori dalla zona playoff alla fine del girone di andata non hanno di certo rasserenato l’ambiente.

Per provare a raddrizzare la stagione (finora deludente) del club rosanero, la società di viale del Fante, proprio tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, ha iniziato una serie di importanti valutazioni e riflessioni. Un asse, quello tra Palermo e Manchester (sede del City Football Group), che ha portato alla decisione finale di sollevare dall’incarico il direttore sportivo Morgan De Sanctis (e l’international scout Giulio Migliaccio) per far posto a Carlo Osti.

Fiducia a Dionisi e la scossa di Osti

Al dirigente veneto il compito di puntellare la squadra nella sessione invernale di calciomercato (iniziata ufficialmente il 2 gennaio) e di provare a dare una scossa a calciatori e allenatore in vista della ripresa del campionato. I rosanero hanno ripreso gli allenamenti a Torretta nella giornata di sabato 4 gennaio e il nuovo direttore sportivo del Palermo ha assistito alla seduta. Occhi concentrati sul campo e sui giocatori, con un confronto anche con l’allenatore Alessio Dionisi.

Il ds Carlo Osti parla alla squadra rosanero al Palermo CFA di Torretta

Da gestire ci saranno le uscite di alcuni calciatori, da valutare infatti le posizioni di Gomes e Brunori tra tutti (ma non solo), e le possibile entrate nella compagine del capoluogo siciliano. Sembra essere vivo l’interesse per l’attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula. A gennaio, inoltre, dovrebbe tornare ad allenarsi anche Alexis Blin, centrocampista francese infortunatosi alla fine di settembre e dunque a inizio stagione.

Fiducia a Dionisi

Fiducia ad Alessio Dionisi (per ora) per quanto riguarda la posizione in panchina del tecnico toscano. Anche lui, infatti, è stato al centro delle riflessioni e delle valutazioni societarie, poi virate sul cambio del direttore sportivo. Già la gara interna contro il Modena potrà essere una tappa importante per provare a rimettere in sesto il Palermo. Ma la parola d’ordine dovrà essere continuità di risultati: la squadra rosanero, infatti, non ha mai vinto due gare di fila in questa stagione. E per provare a ripartire nel migliore dei modi, bisognerà invertire questo trend di certo non positivo.