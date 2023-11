Palermo-Cittadella, Brunori: “Chiedo scusa a nome di tutta la squadra”

Il capitano: "Siamo in difficoltà, dobbiamo darci forza insieme"

PALERMO – Nel momento di difficoltà della squadra a metterci la faccia è il capitano. Dopo la sconfitta contro il Cittadella e i fischi ricevuti dal pubblico del “Barbera”, in conferenza stampa arriva Matteo Brunori: “È un momento delicato, dobbiamo solo chiedere scusa per la prestazione proposta oggi. Vivendo un momento così anche le piccole cose sembrano difficilissime. Quando perdi delle certezze fai fatica anche a fare un passaggio di un metro. Quanto successo oggi non può succedere perché indossiamo una maglia pesante con delle aspettative importanti. Mi scuso a nome di tutta la squadra per la prestazione di oggi”.

“Capiamo totalmente i nostri tifosi che vengono allo stadio per vedere un Palermo diverso – prosegue il centravanti del Palermo -, i fischi sono giusti e ce li meritiamo in questa partita. Non possiamo neanche star qui a piangerci addosso, da squadra dobbiamo reagire. Siamo in un momento di difficoltà e dobbiamo darci forza l’uno con l’altro. Questa sosta ci servirà di più dal punto di vista mentale. Dobbiamo toglierci un po’ di paure di dosso. Dobbiamo reagire, il campionato è lungo”.

Breve analisi sulla partita, poi, da parte del capitano del Palermo: “Nel primo tempo abbiamo creato cose interessanti, poi nella ripresa è successo quello che non doveva succedere. Più mentalmente che altro, non possiamo avere una roba del genere. Non possiamo buttarci merda addosso tra di noi, questo è un gruppo sano e dobbiamo ritrovare le certezze che abbiamo sempre avuto e venirne fuori. Dispiace sentire uno stadio che fischia, ma capiamo la volontà dei tifosi di vedere un Palermo diverso”, conclude.