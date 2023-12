Palermo, date e orari delle gare dalla 20ª alla 28ª giornata di Serie B

Il programma delle prime partite del girone di ritorno dei rosanero

PALERMO – La Lega B ha reso ufficiale il programma gare dalla 20ª alla 28ª giornata della Serie B 2023/2024. A gennaio del 2024, infatti, inizierà il girone di ritorno del campionato cadetto nel formato asimmetrico, quello che prevede per il ritorno una sequenza di partite in maniera non speculare al girone di andata.

I rosanero giocheranno quattro volte di sabato alle ore 14.00, tre volte in orario serale, ovvero alle 20.30 (due anticipi del venerdì e un turno infrasettimanale) e infine due gare saranno in programma alle ore 16.15 sempre di sabato.

Il programma

20ª GIORNATA

Sabato 13 gennaio 2024 ore 14.00 CITTADELLA – PALERMO

21ª GIORNATA

Sabato 20 gennaio 2024 ore 16.15 PALERMO – MODENA

22ª GIORNATA

Venerdì 26 gennaio 2024 ore 20.30 CATANZARO – PALERMO

23ª GIORNATA

Venerdì 2 febbraio 2024 ore 20.30 PALERMO – BARI

24ª GIORNATA

Sabato 10 febbraio 2024 ore 14.00 FERALPISALÒ – PALERMO

25ª GIORNATA

Sabato 17 febbraio 2024 ore 16.15 PALERMO – COMO

26ª GIORNATA

Sabato 24 febbraio 2024 ore 14.00 CREMONESE – PALERMO

27ª GIORNATA

Martedì 27 febbraio 2024 ore 20.30 PALERMO – TERNANA

28a GIORNATA

Sabato 2 marzo 2024 ore 14.00 BRESCIA – PALERMO