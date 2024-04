Palermo, salgono le quotazioni per Fabio Grosso: mister Corini ai saluti

Dirigenza rosanero al lavoro per una decisione

Sono ore frenetiche quelle che sta vivendo la dirigenza del Palermo a stretto contatto con il management del City Football Group. I vertici rosanero, dopo diversi contatti con la sede di Manchester, sembrano aver preso una decisione ormai irrevocabile: Eugenio Corini non sarà più l’allenatore dei rosanero. La scelta è arrivata dopo una mattinata intensa, che ha visto tra i protagonisti l’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini e il consulente del CFG Riccardo Bigon.

Salgono le quotazioni per Fabio Grosso, allenatore con un passato da calciatore proprio in rosanero, che andrebbe a prendere il posto del tecnico di Bagnolo Mella sulla panchina del club del capoluogo siciliano. Una decisione non ancora definitiva, ma che dovrebbe trovare conferme nelle prossime ore. Resta da definire la tipologia di contratto, nell’ipotesi che possa rimanere solo fino alla fine di questa stagione oppure anche in ottica futura e con un progetto a lungo termine.

Grosso ha ricevuto alcuni mesi fa il premio come miglior allenatore del campionato di Serie B della scorsa stagione. Premio “Panchina d’argento” per lui arrivato in seguito alla promozione in Serie A ottenuta con il Frosinone nel campionato 2022/2023. Per lui anche alcuni mesi nella panchina del Lione, in Ligue 1, da settembre a novembre 2023. Risultati poco positivi, però, hanno portato la squadra francese ad esonerare il campione del mondo del 2006 proprio alla fine del mese di novembre. Il tecnico aveva firmato fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’altra stagione, dunque per arrivare in Sicilia dovrebbe rescindere il suo contratto con il Lione.