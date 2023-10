Palermo, riprendono gli allenamenti: in quattro lavorano a parte a Torretta

Dopo la sosta dovrebbe svuotarsi l'infermeria

Il Palermo, dopo la vittoria contro il Modena per 2-0, ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio di martedì 10 ottobre. I rosanero si sono ritrovati nel centro sportivo di Torretta per ricominciare la preparazione atletica e tattica. La Serie B, il prossimo weekend, sarà ferma per la sosta delle nazionali e i rosanero torneranno in campo il 23 ottobre al “Barbera” contro lo Spezia.

La squadra del capoluogo siciliano ha quindi svolto un’attivazione e mobilità, poi possesso palla, un lavoro intermittente ed una partita a tema. Assenti, poiché convocati dalle rispettive nazionali, Sebastiano Desplanches (Italia Under 21), Aljosa Vasic (Serbia Under 21) e Kristoffer Lund (USA).

Gli infortunati

Questa sosta sarà effettivamente utile alla compagine guidata da Eugenio Corini per recuperare anche gli ultimi infortunati della squadra. Tra questi ci sono il difensore Alessio Buttaro e gli attaccanti Francesco Di Mariano e Nicola Valente. I tre calciatori rosanero hanno svolto lavoro differenziato, ma non è escluso il ritorno in gruppo nei prossimi giorni. Ha lavorato a parte anche il difensore Ales Mateju.