Palermo: Insigne, Coulibaly e Mateju con i piccoli pazienti dell’Ismett VIDEO

Un pomeriggio diverso per chi passa un momento difficile

PALERMO – Alcuni calciatori della squadra rosanero hanno fatto visita ai bambini ricoverati all’Ismett del capoluogo siciliano. Roberto Insigne, Mamadou Coulibaly e Ales Mateju hanno regalato un pomeriggio diverso ai piccoli pazienti dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti di Palermo: per loro maglie ufficiali, foto, autografi e anche qualche palleggio con i calciatori rosanero.

“Decine di visi sorridenti di chi sta passando un momento difficile ma non perde mai la voglia di vincere ogni difficoltà, circondati dall’affetto dei cari e dalle cure di medici e personale sanitario ben oltre la semplice professione. Una grande famiglia che ci ha accolto per un pomeriggio, per scambiarci auguri e palleggi. È stato un piacere e un onore”, si legge sui canali social del club rosanero.