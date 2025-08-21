Palermo, Alessio Buttaro saluta e va al Foggia in prestito

Il classe 2002 si trasferisce in Puglia

Il Palermo, tramite il proprio sito, ha reso noto di aver ufficializzato il trasferimento temporaneo di Alessio Buttaro al Foggia. La società rosanero augura al giovane difensore “in bocca al lupo” per questa nuova avventura, anche a nome del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la “famiglia rosanero”.

Buttaro, nato a Roma il 10 settembre 2002, è arrivato in Sicilia nell’estate del 2021, proveniente dal vivaio della Roma. La sua esperienza a Palermo è stata segnata da una promozione in Serie B e da una definitiva affermazione come terzino o braccetto destro, dopo un avvio da difensore centrale. Tra campionato e coppe, ha collezionato oltre 60 presenze e messo a segno 2 gol con i rosanero.

Il 2024-25, purtroppo, non è stato fortunato per il calciatore romano: un infortunio e la forte concorrenza in rosa ne hanno limitato l’impiego. Ora il giovane difensore si accasa al Foggia in Serie C in prestito secco, pronto a guadagnare minutaggio e confermarsi in una squadra ambiziosa.

Grafica in alto dal sito ufficiale del Foggia.