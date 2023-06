Palermo, si avvicina Ceccaroni: le ultime sul calciomercato

Bigon e Rinaudo proseguono nel loro lavoro a stretto contatto con Corini

PALERMO – Fabio Lucioni sarà il leader della difesa rosanero. Il Palermo è ormai ad un passo dall’ufficializzare l’arrivo del difensore del Lecce, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Frosinone ottenendo la promozione in Serie A. Il calciatore classe 1987 dovrebbe aver già svolto le visite mediche e si appresta dunque a indossare la maglia del Palermo. Il reparto difensivo del club di viale del Fante verrà arricchito anche con un altro nuovo innesto. Pietro Ceccaroni del Venezia (da gennaio a giugno in prestito al Lecce in Serie A) sembra essere sempre più vicino al trasferimento in rosanero. Un ulteriore rinforzo d’esperienza che permetterà a Corini di avere una linea difensiva rinnovata.

Il duo dirigenziale del Palermo composto da Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon prosegue nel lavoro a stretto contatto con il tecnico dei siciliani al fine di costruire una squadra che possa ottenere la promozione in massima serie. Sarà importante capire se l’allenatore di Bagnolo Mella punterà ancora sul 3-5-2 o proverà nuovamente a schierare i suoi con un 4-3-3. Anche per questo motivo continua la ricerca di alcuni esterni difensivi che possano svolgere il ruolo da terzino o da quinto di centrocampo. I nomi più rilevanti accostati al club rosanero per ora sono quelli di Giacomo Quagliata e Niccolò Corrado, che andrebbero a rinforzare la corsia mancina.

CENTROCAMPO E ATTACCO

Per quanto riguarda il centrocampo e il reparto offensivo, il Palermo sta cercando di definire la situazione del mercato in uscita prima di muoversi per consolidare la rosa in questi reparti. Le circostanze che interessano più da vicino questi ruoli nella squadra guidata da Eugenio Corini sono quelle che riguardano i centrocampisti Jeremie Broh e Samuele Damiani (il maggiore indiziato a lasciare i rosanero) e l’attaccante Edoardo Soleri (che ha avuto qualche richiesta dalla Serie C).

I tre calciatori sono tutti arruolati per il ritiro estivo precampionato con il resto della squadra, così da poter avere una possibilità sul campo prima di definire meglio il loro futuro. Da eventuali partenze e tenendo in considerazione il completamento della rosa secondo le regole della Serie B (come, ad esempio, la possibilità di avere al massimo 18 giocatori oltre i 23 anni), si definiranno gli ulteriori acquisti da parte della società di viale del Fante.