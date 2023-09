Palermo, preso anche Patryk Peda dalla Spal

Cinque anni di contratto per il difensore polacco

Il Palermo chiude il mercato con un acquisto di prospettiva. Tramite una nota ufficiale, il club rosanero ha comunicato di aver acquisito dalla Spal le prestazioni sportive di Patryk Peda. Difensore centrale e all’occorrenza terzino, il giovane giocatore è stato preso per il futuro.

Il calciatore polacco classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo, legandosi alla società di del Fante fino al 30 giugno 2028. Contestualmente, infatti, proseguirà la stagione sportiva in prestito alla stessa squadra emiliana, in Serie C.